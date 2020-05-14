إصابة نجم توتنهام ديلي آلي خلال سطو مسلح على منزله

وكالات (صدى):
تعرض منزل نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي آلي، لسطو مسلح، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد أن اقتحم شخصان منزله.
وقالت تقارير بريطانية، أن ديلي آلي، تعرض للضرب على مستوى الوجه خلال سطو بأسلحة بيضاء على منزله في شمال العاصمة لندن، لكن إصابة اللاعب ليست خطيرة.
وأكد متحدث باسم الشرطة في لندن، تعرض منزل ديلي آلي للسرقة حيث قال: "استدعى صاحب أحد المنازل في منطقة بارنت في شمال لندن الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو وتم التبليغ عن سرقة المنزل".
وأضاف المتحدث، أن رجلين دخلا إلى المنزل وسرقا أشياء ثمينة، بما في ذلك مجوهرات وساعات، قبل أن يفرا من المنزل الذي كان يتواجد فيه ديلي آلي رفقه شقيقه وشريكتيهما.