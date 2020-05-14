نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

محلل اقتصادي: إجراءات المملكة تحمي الريال وتقلل من الأضرار الممكنة

Time منذ 4 ساعات
Views 1877
Comment 1
محلل اقتصادي: إجراءات المملكة تحمي الريال وتقلل من الأضرار الممكنة

عادل الحربي (صدى):
أعلنت المملكة مؤخراً عن حزمة إجراءات بينها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ بدءاً من شهر يوليو، ووقف بدل غلاء المعيشة بداية من يونيو، في إطار حماية الاقتصاد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية.

وأوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين لقناة " العربية ": "عندما تنهار أسعار النفط بنسبة 66% وتنخفض الايرادات الحكومية بنسبة 50% بشكل مفاجئ.

وأضاف : في فترة زمنية قصيرة، فمن الطبيعي أن تهرع الحكومة لمراجعة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الالتزامات المالية واتخاذ قرارات صعبة، فرضتها الأزمة التي ضربت الاقتصادات العالمية والاقتصاد الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ منها، مؤكدًا أن إجراءات المملكة تحمي الريال والوظائف.

وتابع البوعينين، أنه برغم ما سببته جائحة كورونا من تعطيل الاقتصاد العالمي، وخفض التجارة العالمية بنسبة 30% وانقطاع سلاسل الإمداد، والتأثير السلبي على النفط، إلا أن تأثيرها الكلي لم يعرف بعد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

أخر الأخبار

النصر والاتحاد مهددان بفقدان يونس بلهندة
النصر والاتحاد مهددان بفقدان يونس بلهندة
Time منذ 8 دقائق Views 1189
"النمر" يوجه نصيحة طبية لمصاب بفيروس كورونا المتواجد في العزل الصحي 
"النمر" يوجه نصيحة طبية لمصاب بفيروس كورونا المتواجد في العزل الصحي 
Time منذ 18 دقيقة Views 1326
شرطة القصيم تقبض على مواطن أساء لمنسوبي الصحة والتعليم (فيديو)
شرطة القصيم تقبض على مواطن أساء لمنسوبي الصحة والتعليم (فيديو)
Time منذ 36 دقيقة Views 2196
التحالف: 40 اختراقا لمليشيا الحوثي لوقف النار خلال الـ24 ساعة الماضية
التحالف: 40 اختراقا لمليشيا الحوثي لوقف النار خلال الـ24 ساعة الماضية
Time منذ 52 دقيقة Views 1404
النصر بطلا لدوري محمد بن سلمان الإلكتروني بفوزه على الهلال
النصر بطلا لدوري محمد بن سلمان الإلكتروني بفوزه على الهلال
Time منذ 56 دقيقة Views 2164
بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "  
بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "  
Time منذ ساعة Views 2086
برنامج مقالب ينتهي بالضرب بـ " النعال "
برنامج مقالب ينتهي بالضرب بـ " النعال "
Time منذ ساعة Views 1059
ممثلة مغربية تتحدث بعد اصابة زوجها بالكورونا
ممثلة مغربية تتحدث بعد اصابة زوجها بالكورونا
Time منذ ساعة Views 512
شاهد عيون الخرج وقد جف ماؤها بسبب قلة الامطار
شاهد عيون الخرج وقد جف ماؤها بسبب قلة الامطار
Time منذ ساعة Views 551
عراك بالسيوف بين شبان
عراك بالسيوف بين شبان
Time منذ ساعة Views 748
ما صدق بالرد
ما صدق بالرد
Time منذ ساعة Views 732
وزير الخزانة الأمريكي: كان على الصين تقديم معلومات أكثر عن كورونا 
وزير الخزانة الأمريكي: كان على الصين تقديم معلومات أكثر عن كورونا 
Time منذ ساعة Views 1519
هطول أمطار على المدينة المنورة
هطول أمطار على المدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1913
إيراني يثير الجدل بزواجه من طفلة عمرها 9 سنوات 
إيراني يثير الجدل بزواجه من طفلة عمرها 9 سنوات 
Time منذ ساعتين Views 808
المطلق: تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من الكبائر 
المطلق: تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من الكبائر 
Time منذ ساعتين Views 2336
استشاري جراحة المخ وأعصاب: 70% من مرضى الصرع يتماثلون للشفاء بعد الجراحة(فيديو)
استشاري جراحة المخ وأعصاب: 70% من مرضى الصرع يتماثلون للشفاء بعد الجراحة(فيديو)
Time منذ ساعتين Views 2081
ريفالدو لكوتينيو: تشيلسي لم يفقد اهتمامه بك بعد الإصابة الأخيرة
ريفالدو لكوتينيو: تشيلسي لم يفقد اهتمامه بك بعد الإصابة الأخيرة
Time منذ ساعتين Views 1567
شاهد.. دعاء طفل في صلاة التهجد
شاهد.. دعاء طفل في صلاة التهجد
Time منذ ساعتين Views 2058
الهلال يقرر الاستغناء عن الثنائي الأجنبي إدواردو وخريبين
الهلال يقرر الاستغناء عن الثنائي الأجنبي إدواردو وخريبين
Time منذ ساعتين Views 3904
الحربي: " زكاتي " تضمن وصول الأموال لمستحقيها بشكل سريع 
الحربي: " زكاتي " تضمن وصول الأموال لمستحقيها بشكل سريع 
Time منذ ساعتين Views 1908