شاهد.. مرتزقتان في صورة

وكالات (صدى):
اجتمعت المرتزقة اليمنية توكل كرمان، بنظيرتها التركية خديجة جنكيز الخطيبة المزعومة للراحل جمال خاشقجي، لتنطق صورتهما بالحقد والكراهية.
وأظهرت صورة ثنائية للاثنتان غير معلوم مكانها، ولكنه ليس بعيدًا أن تكونا اجتمعتا في تركيا لأخذ تعليمات بشأن خطط استهداف المملكة وزعزعة الاستقرار.
وتُعرف توكل كرمان بانتمائها لجماعة الإخوان، وكان لها دورًا أساسيًا في زعزعة استقرار اليمن، ومهاجمتها المستمرة للمملكة.
أما خديجة جنكيز فتدعي أنها خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، وقد اتهمت المملكة مرارًا وتكرارًا بأنها سببًا في وفاة الراحل، رغم نتائج التحقيقات في هذا الأمر، بالإضافة إلى أنها دائمًا ما تصدر تصريحات مستفزة دون داعٍ وليس لها علاقة بجمال خاشقجي من قريب أو بعيد.