الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
أعلنت الجهات الحكومية، اليوم الخميس، عن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.
وقالت تقارير بريطانية إن الحكومة منحت السلطات الرياضية الموافقة على عودة المباريات، بشرط ضمان تأمين اللاعبين والمدربين والموظفين.
وأضافت أن الحكومة طلبت عقد اتفاق مع شركات البث التلفزيوني؛ لضمان نقل أكبر عدد من المباريات مباشرة، إضافة إلى نقل مباريات مجانية عندما تبدأ المسابقات مجددا.
وقال أوليفر دودن، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني: "الحكومة تفتح الباب أمام عودة كرة القدم بأمان في يونيو".
وأضاف دودن: "الأمر متروك لمسؤولي كرة القدم للموافقة على تفاصيل الخطط، ووضع اللمسات الأخيرة عليها".