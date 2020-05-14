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سعاد الشمري تنشر فيديو لوائل غنيم والأخير يهين السعوديين ومنى أبو سليمان ترد

Time منذ 3 ساعات
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سعاد الشمري تنشر فيديو لوائل غنيم والأخير يهين السعوديين ومنى أبو سليمان ترد

علي القحطاني (صدى):
نشرت الناشطة سعاد الشمري، مقطع فيديو للناشط الليبرالي المصري وائل غنيم أثناء غناءه الأنشودة الوطنية السعودية "بلادي منار الهدى " .

وردّد وائل غنيم "وهو أول من روّج لأحداث 25 يناير في مصر وكان أبرز القياديين فيها " ، كلمات الأغنية بانسجام معها، مؤكدًا أنه تربّى في المملكة ويفهم هذه الكلمات، ومطالبًا المصريين بتذوق الفن السعودي.

وردّت الإعلامية منى أبو سليمان على الفيديو الذي نشرته "الشمري"، قائلة: " أجمل نشيد وطني " .

يذكر أن وائل غنيم كان قد اختفى طوال السنوات الماضية، وعاد مؤخرًا بشكل مفاجئ يُثير التساؤلات ويُغرد من الولايات المتحدة الأمريكية .

ووجه اليوم الخميس رسالة إلى السعوديين، قال فيها " ياريت محدش من اللي بيحبني يزعل لو لقاني ماسك واحد سعودي بمسح بكرامة أهله الأرض، ميزعلش لأني باختصار مش هتهاون مع الأصوات الحقيرة أو الجاهلة اللي بتخونني، مصر والسعودية في قلبي " .

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أحدث التعليقات

أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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