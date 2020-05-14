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ريفالدو لكوتينيو: تشيلسي لم يفقد اهتمامه بك بعد الإصابة الأخيرة

Time منذ ساعتين
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ريفالدو لكوتينيو: تشيلسي لم يفقد اهتمامه بك بعد الإصابة الأخيرة

وكالات (صدى):
قال اللاعب البرازيلي السابق ​ريفالدو​ إن ​تشيلسي​ لم يفقد اهتمامه باللاعب فيليب ​كوتينيو​ بسبب مشاكل الإصابة الأخيرة للبرازيلي، مشيرا:"  لا يوجد أي ضمان بأنه سيكون ضمن خططه في فترة الانتقالات التالية ".

وأضاف ريفالدو: " تشيلسي هم المرشحون للتوقيع مع كوتينيو ولا أعتقد أنهم سيؤجلون بسبب إصابته الأخيرة، بعد كل شيء، الموسم المقبل لا يزال بعيدًا جدًا وسيتاح له الوقت الكافي للتعافي تمامًا ".

ولفت ريفالدو: " من ناحية أخرى، إذا لم يتم المضي قدما بالصفقة وبقي في ​برشلونة​، فقد يؤدي تخفيض الراتب، بناءً على قرار اللاعب، إلى كسب الاستحسان من مجلس إدارة النادي وربما السماح له بإظهار أنه حريص على البقاء في النادي وأخيراً تثبت قيمته "

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أحدث التعليقات

أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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