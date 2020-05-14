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اخبار رياضية
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عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
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الأخبار
هطول أمطار على المدينة المنورة
منذ ساعة
1930
2
المدينة المنورة (صدى):
هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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أحدث التعليقات
أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
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