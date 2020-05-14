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بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "  

Time منذ ساعة
Views 2095
بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "  

عادل الحربي (صدى):
قال المعماري عبدالمحسن الذياب إن المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "، موضحا:"  أصبحت القرية والمدينة متشابهتان ".

وأضاف الذياب خلال حواره في برنامج " الليوان ":"  العقل الجمعي السعودي وصل لحالة الملل والتشبع من صورة المدينة السعودية ".

وأوضح الذياب:" وصلنا لمرحلة أن المدن الصغيرة تقلد المدن الكبيرة ونعتقد تأثيره علي صورة المدينة "، لافتا إلي أن التكرار تسبب في ملل للسكان.

وتابع الذياب:" المدينة أصبحت مكان يعبر عن شخصية المملكة وكان لها أسباب متنوعة "، مشيرا:" الرياض كان بها جغرافيا جميلة نتيجة هدم الجبال والاعتداء علي الصورة الذهنية ".

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أحدث التعليقات

أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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