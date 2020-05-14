النصر بطلا لدوري محمد بن سلمان الإلكتروني بفوزه على الهلال

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق النصر بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، إثر فوزه على نظيره الهلال بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية التي أقيمت بالأمس.
وتأهلت أندية الهلال والتعاون والنصر والفتح للدور نصف النهائي من دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني، ضمن فعاليات الحدث الرياضي الإلكتروني الخيري (لاعبون بلا حدود). وشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية بين لاعبي كرة القدم ومحترفي لعبة «فيفا 20» اتسمت بالحماس والإثارة والمستويات الرائعة، وكانت المواجهات قد انطلقت بين فريقي الهلال والرائد حيث حسم الهلال التأهل، بفوزه 2 - 0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب، تلتها مواجهة ناديي التعاون والعدالة، التي ظفر فيها التعاون ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن قدّم لاعباه أداءً مميزاً ساهم في حسم المواجهة بمجموع 2 - 0.
وكان نادي النصر تأهل بفوزه على نظيره الشباب بمجموع 2 - 0 ليصل إلى الدور نصف النهائي، إلى جانب نادي الفتح الذي انتزع آخر بطاقات التأهل، بفوزه على نادي الحزم بمجموع 2 - 0.