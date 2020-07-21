بالفيديو والصور.. عقد قران أبرار سبت في حفل بسيط

أميرة خالد (صدى):
أقدمت الفنانة البحرينية أبرار سبت، على عقد قرانها على شخص من خارج الوسط الفني في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.
وظهرت أبرار سبت في عدة صور وفيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام مع عريسها، فيما يبدو أنها حرصت على إخفاء ملامح شريكها لسبب لم تذكره بعد؛ فيما علقت: " الحمد لله يا رب كان ودي أحتفل بعقد قراني مع أهلي وأحبابي لكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة " .
وهنأت الفنانة شيلاء سبت، أختها بزفافها، قائلة: " ألف مبروك عقد قران اختي ونصي الثاني وتوأمتي الصغير يارب تكون كل ايامج سعادة"؛ فيما باركت للعريس قائلة له " مبروك النسيب تستاهل برور ويارب تحطها بعينك وتسعدها دوم " .