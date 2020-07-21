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بالصور.. أحمد فلوكس يظهر داخل منزل ديالا مكي

Time منذ 3 أيام
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بالصور.. أحمد فلوكس يظهر داخل منزل ديالا مكي

القاهرة (صدى):
ظهر الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، داخل منزل الإعلامية اللبنانية ديالا مكي وهو يتوسط ثلاثة الكلاب، وبالنظر إلى الصفحة الشخصية لها اتضح أنها كلاب خاصة بها.

وسخر بعض المتابعين من إطلالته مع الكلاب الخاصة بمكي، فيما تساءل البعض الآخر عن طبيعة علاقتهما حالياً، وذلك بعد الجدل الذي إثير مؤخراً عن إنفصالهما.

وكان أحمد فلوكس، قد وجه مؤخراً رسالة تهديد حازمة لبعض الصحفيين والمواقع الذين قاموا بتفسير منشور سابق له جاء فيه "هناك ناس خسارتهم مكسب" على أنه موجهٌ لمكي، وقدم إعتذاره لها بسبب تدخل البعض في حياتهم الخاصة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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