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بالصور.. كشف هوية زوج أبرار سبت

Time منذ 3 أيام
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بالصور.. كشف هوية زوج أبرار سبت

أميرة خالد (صدى):
عقدت الفنانة البحرينية أبرار سبت، قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الشهيرة في البحرين وسط حضور عدد قليل من أسرتها، فيما حرصت على إخفاء ملامح العريس كي لا يتم التعرف على هويته.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن زوج أبرار سبت هو لاعب كرة قدم شهير في دولة البحرين، يُدعى وليد الحيام، من مواليد الـ 3 من فبراير 1991 وهو لاعب كرة قدم بحريني يجيد اللعب كلاعب وسط ومدافع لصالح نادي المحرق ومنتخب البحرين الوطني.

وأوضحت أبرار سبت أنها تعرفت على زوجها في رمضان خلال حفل خيري، وقيل إن تلك الجمعية يسهل الوصول إليها؛ لأنها مملوكة لشقيقتها شيماء سبت، واسمها "متواجدون" وبدأت قصة حب بينهما.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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