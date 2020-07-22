موقف لافت لزوج دنيا بطمة في جلسة قضية «حمزة مون بيبي»

أميرة خالد (صدى):
قرر القضاء المغربي تأجيل جلسة الحكم في قضية الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام المعروفة بقضية "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي اشتهر بنشر صور فاضحة للمشاهير وتهديد سمعتهم .
وشهدت جلسة المحكمة حضور "بطمة " برفقة زوجها المخرج محمد الترك الذي لفت الجميع بمساندته لها والإصرار على برائتها وحضور عدد آخر من المتهمين والمجني عليهم في القضية التي شغلت الرأي العام .
الجدير بالذكر ان القضاء المغربي سبق وبررأ بطمة من تهمة النصب عبر "الحساب " لكنها تواجه تهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه .