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موقف لافت لزوج دنيا بطمة في جلسة قضية «حمزة مون بيبي»

Time منذ يومين
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موقف لافت لزوج دنيا بطمة في جلسة قضية «حمزة مون بيبي»

أميرة خالد (صدى):
قرر القضاء المغربي تأجيل جلسة الحكم في قضية الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام المعروفة بقضية "حمزة مون بيبي" وهو الحساب الذي اشتهر بنشر صور فاضحة للمشاهير وتهديد سمعتهم .

وشهدت جلسة المحكمة حضور "بطمة " برفقة زوجها المخرج محمد الترك الذي لفت الجميع بمساندته لها والإصرار على برائتها وحضور عدد آخر من المتهمين والمجني عليهم في القضية التي شغلت الرأي العام .

الجدير بالذكر ان القضاء المغربي سبق وبررأ بطمة من تهمة النصب عبر "الحساب " لكنها تواجه تهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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