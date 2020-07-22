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نقل "منى عبد الغني" للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

Time منذ يومين
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نقل "منى عبد الغني" للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ومقدمة البرامج " منى عبد الغني " لأزمة صحية نقلت على أثرها للمستشفى ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها .

ووجهت "منى " الشكر لهيئة الإسعاف المصرية على عدم تأخرها عليها وإنقاذ حياتها بعدما تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية .

ونصحت " منى " الجمهور تحت عنوان " رسالة شكر وتحذير " بضرورة احتفاظهم بأرقام الطوارئ لمثل هذه الحالات .

وتفاعل الجمهور مع الفنانة التي ارتبطت اسمها على مدى سنوات ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " على قناة " سي بي سي " الفضائية متمنين لها الشفاء العاجل .

الجدير بالذكر ان منى عبد الغني اعتزلت الغناء وارتدت الحجاب وتوجهت للأعمال الدرامية والدينية وتقديم البرامج الإجتماعية .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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