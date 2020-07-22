بسمة بوسيل تثير الجدل بسبب كلب 

أميرة خالد (صدى):
سادت حالة من الجدل بين محبي بسمة بوسيل زوجة النجم المصري تامر حسني؛ إثر تحريرها محضر ضد جارها الذي يعمل مديرا تنفيذيا في الجامعة الأمريكية، جرّاء قيام كلبه بعض كلبها.
وتفصيلا، حررت بسمة بوسيل محضرا برقم 2403 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ثان زايد، حيث أجرت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها في اعتداء كلب جارها على كلبها، ما تسبب في إصابته.
وتهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة وقيام زوجة تامر حسني بتصعيد الأمر قضائيًا بسبب مشاجرة بين كلبين، حيث علق الصحفي الفني خالد الصواف، قائلا: " كلبه عض كلبك خلى كلبك يعض كلبه وتبقوا خالصين مش مستهلة أقسام ومشاكل والله ".
وجاءت التعليقات كالآتي:" يعني انا عامل فولو عشان اعرف اخبار مصر تجيبولي اخبار كلاب تامر حسني "، " ضجة في مدينة الشيخ زايد.. زوجة تامر حسني تصرخ :كلب جارنا عضّ كلبي و قدمنا بلاغا لقسم الشرطة ".