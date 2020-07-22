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مفاجأة من تركي آل الشيخ لعبدالرحمن أبو زهرة

Time منذ يومين
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مفاجأة من تركي آل الشيخ لعبدالرحمن أبو زهرة

الرياض (صدى):
قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إنه مستعد لتقديم دور مميز للفنان عبدالرحمن أبو زهرة في فيلمه الجديد.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الأحد، قد دافعت عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد أن طالته اتهامات بالتنمر، أطلقتها الفنانة عفاف مصطفى.

ووصفت النقابة أبو زهرة بأنه "أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل سواء في المسرح بيته الأول أو السينما أو التليفزيون بما يجعلة قيمة كبيرة في الفنية تعلمنا ومازلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي".

ويذكر أن أبو زهرة قد كشف في تصريحات تلفزيونية الخميس أنه يعاني من الاكتئاب الشديد بسبب تعمد إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين "وأنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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