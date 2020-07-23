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" تقلبات مزاجية حادة " وراء انتحار الممثل الهندي سوشانت

Time منذ يوم
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" تقلبات مزاجية حادة " وراء انتحار الممثل الهندي سوشانت

نيودلهي (صدى):
كشفت شرطة مومباي، في تقرير لها، أن نجم بوليوود سوشانت سينج

المنتحر، لم يكن يعاني من مجرد اكتئاب.

وأوضح التقرير أن رأي الطب النفسي أِشار إلى أن سوشانت كان يعاني من مشكلة " ثنائي القطب " وهو مرض يعاني صاحبه من التقلبات المزاجية الحادة.

وتم تأكيد ذلك من خلال شهادات 4 أطباء نفسيين، أشاروا إلى أن حالة النجم الراحل النفسية كانت صعبة وأنه عانى من التوتر والضغوط وصولاً إلى الاكتائب الذي لم يتم تحديد سببه بشكل واضح بحسب تعبيرهم.

وهذا الاضطراب النفسي يؤدي إلى الشعور بنوبات اكتئاب شديدة ثم فرح شديد إلى جانب التفكير السوداوي والرغبة في الانتحار.

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انتحار الممثل الهندي "سوشانت سينج"

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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