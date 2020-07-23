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بالفيديو.. سر غياب "الذهبي" طليق أصالة عن خطوبة ابنتهما "شام"

Time منذ يوم
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بالفيديو.. سر غياب "الذهبي" طليق أصالة عن خطوبة ابنتهما "شام"

دمشق (صدى):
خرج أيمن الذهبي طليق الفنانة السورية أصالة نصري عن صمته إزاء الإنتقادات الموجهة إليه بسبب غيابه عن حضور خطوبة ابنته شام من الطبيب المصري معتز نصير .

وأكد " الذهبي " في فيديو له ان ما تم كان قراءة فاتحة وانه حفل الخطوبة مؤجل لحين حضوره بالقاهرة .

وأشار ان "معتز نصير " حدثه هاتفياً واستأذنه في قراءة الفاتحة لحين تمكنه من الوصول للقاهرة ومن ثم إعلان الخطبة بشكل رسمي .

وقال " الذهبي " ان تعطيل حركة السفر والطيران بسبب كوفيد 19 شلت حركة الجميع لذلك وافق على قراءة الفاتحة مؤقتاً ، كما تحدث خطيب شام معه قبل 6 أشهر وطلب منه يدها .

كما عرض "الذهبي "مقطع صوتي لإبنته وهي ترد على مباركته لها ، مؤكداً ان علاقتهما جيدة ولا يوجد ما يعكر صفوها .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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