بالفيديو.. سر غياب "الذهبي" طليق أصالة عن خطوبة ابنتهما "شام"

دمشق (صدى):
خرج أيمن الذهبي طليق الفنانة السورية أصالة نصري عن صمته إزاء الإنتقادات الموجهة إليه بسبب غيابه عن حضور خطوبة ابنته شام من الطبيب المصري معتز نصير .
وأكد " الذهبي " في فيديو له ان ما تم كان قراءة فاتحة وانه حفل الخطوبة مؤجل لحين حضوره بالقاهرة .
وأشار ان "معتز نصير " حدثه هاتفياً واستأذنه في قراءة الفاتحة لحين تمكنه من الوصول للقاهرة ومن ثم إعلان الخطبة بشكل رسمي .
وقال " الذهبي " ان تعطيل حركة السفر والطيران بسبب كوفيد 19 شلت حركة الجميع لذلك وافق على قراءة الفاتحة مؤقتاً ، كما تحدث خطيب شام معه قبل 6 أشهر وطلب منه يدها .
كما عرض "الذهبي "مقطع صوتي لإبنته وهي ترد على مباركته لها ، مؤكداً ان علاقتهما جيدة ولا يوجد ما يعكر صفوها .