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جينيفر أنيستون: علاقتي ببراد بيت علاقة صداقة لن تقطع

Time منذ يوم
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جينيفر أنيستون: علاقتي ببراد بيت علاقة صداقة لن تقطع

واشنطن (صدى):
أوضحت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون بأن علاقتها بطليقها براد بيت، صداقة فقط، ولا توجد بينهم ضغينة أو عداوة ، ونفت عودة العلاقة الحب فيما بينهما.

وقالت أنيستون بأن طليقها براد بيت أصبح أكثر سعادة الآن بعد أن تخلص من الضغوط والتعاسة وأصبح أكثر تركيزا في عمله، مردفة بأن علاقتها معه ممتدة ولم تنقطع ولكنها لا تخرج عن حدود الصداقة المخلصة، رغم كل ما يشاع حول عودة الحب بينهما، منوهة بأنهما يساعدان بعضهما ويقدم كل منهما النصيحة للآخر.

وتابعت أنيستون بأنه على الرغم من أوهام لدى محبي الإثارة في الإعلام وسوشيال ميديا عن وجود عداوة فيما بينهما فهذا غير صحيح.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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