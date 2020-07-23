بالفيديو.. شيلاء سبت لـ"متابعيها": أنتم تحبون الشاذات وقليلي الأدب

أميرة خالد (صدى):
تسبب تغيير لون شعر الفنانة البحرينية شيلاء سبت حالة من الجدل، والذي أظهرته عبر مقطع فيديو عبر حسابها وتداوله متابعون عبر السوشال ميديا، وذلك بعد رفض تشبيهها بأحد الممثلات الأوربيات وردت رد لاذع على متابعتها.
وعلقت إحدى المتابعات على مقطع الفيديو الذي بثته عبر"سناب شات" بأنها تشبه "طوكيو" وهي الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو نجمة المسلسل الشهير “لاكاسا دي بابل”، غير أن هذا التشبيه لم يروق للفنانة البحرينية التي رفضت ذلك التشبيه.
وردت شيلاء على متابعتها قائلًة: “أحلى منها بمليون مرة .. بس تحبون الشاذات والكفار وقليلين الأدب وغسيل الأموال”.