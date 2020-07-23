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مغني الراب الأمريكي ميك ميل يوضح حقيقة وجود علاقة خاصة مع كاردشيان

Time منذ يوم
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مغني الراب الأمريكي ميك ميل يوضح حقيقة وجود علاقة خاصة مع كاردشيان

واشنطن (صدى):
أوضح مغنى الراب الأمريكي ميك ميل، حقيقة الاتهامات التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بشأن علاقته بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، واصفا تصريحات زوجها كاني ويست بأنها ”كاذبة“.

وقال إنه كان يحاول الطلاق من زوجته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، منذ أن التقت مع زميله مغني الراب ميك ميل في فندق والدورف.

وكتب مغني الراب ميك ميل تغريدة على ”تويتر“، نفى فيها كل هذه الاتهامات حول علاقته بكيم كاردشيان، ووصف ويست بأنه ”كاذب“.

كما انتقل إلى حسابه على ”إنستغرام“ وشارك اقتباسا قائلا: ”بعض الناس ليسوا مخلصين لك، فهم مخلصون لحاجتهم إليك.. بمجرد انتهاء حاجتهم، يتغير ولاؤهم“.

وأضاف تعليقه الخاص، وكتب: ”كان علي أن أتعلم هذا من خلال التجربة“.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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