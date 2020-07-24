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عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على عرض تركي آل الشيخ

Time منذ 19 ساعة
Views 4976
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عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على عرض تركي آل الشيخ

القاهرة (صدى):
رد الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، أمس الخميس، على العرض الذي قدمه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأنه يعمل على فيلم جديد يرغب أن يشارك فيه "أبو زهرة".

وجاء ذلك ردًا على شكوى تجاهل الفنان الكبير من قبل المنتجين والمخرجين؛ فيما صرح بإنه سمع عن عرض المستشار تركي آل الشيخ الذي طلبه فيه أن يتواجد معه في فيلم مثل الآخرين.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة أنه ينتظر حتى يتم أن يعرض الأمر رسميا عليه، بعدما كتب" آل الشيخ " عبر حسابه على "فيسبوك"  : " بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم الي شغال عليه الان، إذا شرفنا ووافق على الورق " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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