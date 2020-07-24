بالصور.. سميرة توفيق تعود لمنزلها بعد إجراء جراحة ناجحة في القلب

أميرة خالد (صدى):
عادت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق إلى منزلها بعد إجراء جراحة قسطرة ناجحة في القلب بمستشفى "كليفلاند كلينيك" بأبو ظبي، بالإمارات .
وقالت ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان عن الوضع الصحي للفنانة سميرة توفيق من خلال نشرها صورًا لها عبر حسابها في "فيسبوك" فور مغادرتها المستشفى مؤكدًة أنها بخير وأنها على طبيعتها في الصور ما يشير إلى أن العملية تكللت بالنجاح.
وأرفقت لينا رضوان تعليقًا على الصورة قالت فيه: "أول صور لنا خارج المستشفى، سميرة توفيق بخير والحمدلله وصورها على طبيعتها.. صور قبل ساعتين.. الإمارات أبو ظبي".