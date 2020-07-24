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بالصور.. سميرة توفيق تعود لمنزلها بعد إجراء جراحة ناجحة في القلب

Time منذ 11 ساعة
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بالصور.. سميرة توفيق تعود لمنزلها بعد إجراء جراحة ناجحة في القلب

أميرة خالد (صدى):
عادت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق إلى منزلها بعد إجراء جراحة قسطرة ناجحة في القلب بمستشفى "كليفلاند كلينيك" بأبو ظبي، بالإمارات .

وقالت ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان عن الوضع الصحي للفنانة سميرة توفيق من خلال نشرها صورًا لها عبر حسابها في "فيسبوك" فور مغادرتها المستشفى مؤكدًة أنها بخير وأنها على طبيعتها في الصور ما يشير إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وأرفقت لينا رضوان تعليقًا على الصورة قالت فيه: "أول صور لنا خارج المستشفى، سميرة توفيق بخير والحمدلله وصورها على طبيعتها.. صور قبل ساعتين.. الإمارات أبو ظبي".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أكيد يا سلسبيل إنهم نجوم من الهند . يعني هل ممكن إنهم يكونون نجوم من أثيوبيا .🤔.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
المليليح
طيب اطلع برا كلام إعلامي هلالي حاقد ومقهور
المليليح
ياغامدي الغيرة للحريم النصر يغار على كيانه

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