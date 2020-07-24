شاهد.. تشوه بشرة وجه هبة الدري

خالد الظفيري (صدى):
أعربت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عن معاناتها من درجات حرارة الصيف التي أثّرت على بشرة وجهها.
ونشرت الدري مقطع فيديو على سناب شات مقربا من وجهها لتبين للجمهور علامات الحبوب الحمراء تحت الجلد بجانب التهاب شديد للبشرة إثر الحساسية التي تعرضت لها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت إلى أن ما أصابها ليس بسبب نوعية الأطعمة التي تتناولها إن كانت مأكولات بحرية أو ما شابهها وفق ما اعتقد البعض.
وأوضحت أن علامات الالتهاب ظهرت قبل تناولها المأكولات البحرية وكانت في بداية اليوم أخف بكثير لكن حالتها ساءت مع ارتفاع درجات الحرارة.