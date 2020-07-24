الظهور الأول لنجل أحمد الفيشاوي من زوجته الألمانية " صور " 

القاهرة (صدى):
أحدثت لينا الفيشاوي ضجة بظهورها مع أخاها " تيتوس " من والدها أحمد الفيشاوي والذي التقت به قبل عام.
ومن جانبه، قال محامي لينا، شعبان سعيد إنه تلقى اتصالا من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيه أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.
ومن جانبها، أوضحت سناء لحظي، محامية أحمد الفيشاوي في تعليقها على هذه القضية: " أنا كمحامية المفروض أي محام قبل ما يتكلم ويقول أي تصريح يدرس الورق مرة واتنين وتلاتة، أنا لغاية دلوقتي مفيش أي ورق مطروح أمام المحكمة هي أخبار بتتقال على السوشيال ميديا والقنوات الفضائية معرفش أساس صحتها فين ".