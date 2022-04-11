رجل يشعل النيران في زوجته بسبب عملها رغمًا عنه

القاهرة(صدى):

أقدم رجل في مصر على إشعال النيران في زوجته، بعدما سكب عليها مادة قابلة للاشتعال «بنزين» بسبب بيعها الخضروات عنوة عنه.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطل بإشعال النيران في زوجته، وبالانتقال لمحل الواقعة، تبين أن المجني عليها تعمل بائعة خضروات وأن زوجها منعها في وقت سابق من البيع.

وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.