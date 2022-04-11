أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.08051، العملة مقابل الريال الواحد 0.24504

– الدولار: 3.74995، العملة مقابل الريال الواحد 0.26667

– درهم إماراتي: 1.02092، مقابل الريال الواحد 0.97951

– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.76089

– دينار أردني: 5.28914، مقابل الريال الواحد 0.18907

– دينار كويتي: 12.30959 مقابل الريال الواحد 0.08132

– دينار بحريني: 9.95490، مقابل الريال الواحد 0.10046

– الريال القطري: 1.02992، مقابل الريال الواحد 0.97095

-الدرهم المغربي: 0.38554مقابل الريال الواحد 2.59643

– الجنيه المصري: 0.20457، مقابل الريال الواحد 4.88820