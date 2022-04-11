بالفيديو.. منار شاهين: الهلال هو النادي السعودي والخليجي الوحيد الذي يستطيع اللعب بأوروبا

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي منار شاهين، أن نادي الهلال هو النادي السعودي والخليجي الوحيد الذي إذا شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، فإنه سيكون قادر على تقديم كرة قدم ممتعة، ويحقق نتائج تشرف الكرة العربية.

وقال منار شاهين، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن هناك بعض الأندية التي شاركت في بطولة دوري أبطال آسيا سواء بنظامها الحالي أو السابق لم تصل لأدوار متقدمة، لكن الهلال حقق 2 دوري أبطال آسيا على الرغم من أن هناك أندية لديها نجوم كبيرة.