شاهد.. خالد الفراج يسخر من سقطات بايدن بشكل كوميدي

أميرة خالد(صدى):

تقمص الفنان خالد الفراج شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في برنامج “ستوديو22” الساخر المذاع على قناة “MBC1”.

وسلط “الفراج” الضوء على سقطات بايدن التي يرتكبها بين الحين والآخر في مواقف ومؤتمرات وخطابات مختلفة على مدار الشهور الماضية.

كما قلد “الفراج” الأخطاء الذي وقع فيها “بايدن أثناء حديثه عن الأزمة الأوكرانية والرئيس الروسي، جو بايدن.