طعن مصري في الكويت بسبب الألعاب النارية

خالد الظفيري(صدى):

تعرض رجل مصري للطعن في حديقة عامة على يد شخص توارى عن الأنظار، بعد أن طالبه بالتوقف عن إشعال الألعاب النارية، حفاظاً على الأطفال.

وكان المجني عليه برفقة أطفاله الثلاثة بعد صلاة التراويح في حديقة عامة، وشاهد شاباً يشعل الألعاب النارية فتوجه إليه وطالبه بالتوقف عن تصرفه، لخطورته على الأطفال.

وفوجئ الأب بالشاب يتوجه إليه حاملاً سكيناً، مسددا إليه طعنات أمام أطفاله، حتى سقط غارقا بالدماء، فيما توارى المتهم عن الأنظار.

ويعمل رجال المباحث حالياً على البحث والتحري عن الهارب.