أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.07820، العملة مقابل الريال الواحد 0.24522
– الدولار: 3.75018، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
– درهم إماراتي: 1.02098، مقابل الريال الواحد 0.97945
– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.75020
– دينار أردني: 5.28945، مقابل الريال الواحد 0.18906
– دينار كويتي: 12.29732 مقابل الريال الواحد 0.08132
– دينار بحريني: 9.94646، مقابل الريال الواحد 0.10054
– الريال القطري: 1.02999، مقابل الريال الواحد 0.97089
-الدرهم المغربي: 0.38342مقابل الريال الواحد 2.61080
– الجنيه المصري: 0.20338، مقابل الريال الواحد 4.91696
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