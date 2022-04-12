أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.07820، العملة مقابل الريال الواحد 0.24522

– الدولار: 3.75018، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

– درهم إماراتي: 1.02098، مقابل الريال الواحد 0.97945

– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.75020

– دينار أردني: 5.28945، مقابل الريال الواحد 0.18906

– دينار كويتي: 12.29732 مقابل الريال الواحد 0.08132

– دينار بحريني: 9.94646، مقابل الريال الواحد 0.10054

– الريال القطري: 1.02999، مقابل الريال الواحد 0.97089

-الدرهم المغربي: 0.38342مقابل الريال الواحد 2.61080

– الجنيه المصري: 0.20338، مقابل الريال الواحد 4.91696