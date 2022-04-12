إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 130.000 ريال

الرياض(صدى):

أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرار بإدانة “مخالف” لنظام السوق المالية ولوائحة؛ لقيامه بالترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم الشركات.

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.

وستعلن الأمانة العامة للجان على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.