مجموعة الشايع توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
كشفت مجموعة الشايع الدولية عن توفر وظائف شاغرة “رجال / نساء” بالرياض في مجال المطاعم.
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
– طاهي مبتدئ.
– طباخ تجهيز.
– مقدم طعام.
– عضو فريق.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- اللغة الإنجليزية
3- خبرة في مجال الطبخ لوظائف المطبخ.
المزايا والحقوق الوظيفة:
1- راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.
2- تأمين طبي.
3- عمولات شهرية.
4- دورات تطويريه وتدريبية.
5- بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.
وأوضحت المجموعه أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
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