مجموعة الشايع توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الشايع الدولية عن توفر وظائف شاغرة “رجال / نساء” بالرياض في مجال المطاعم.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– طاهي مبتدئ.

– طباخ تجهيز.

– مقدم طعام.

– عضو فريق.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- اللغة الإنجليزية

3- خبرة في مجال الطبخ لوظائف المطبخ.

المزايا والحقوق الوظيفة:

1- راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.

2- تأمين طبي.

3- عمولات شهرية.

4- دورات تطويريه وتدريبية.

5- بطاقة تخفيض 30% على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

وأوضحت المجموعه أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/11هـ الموافق 2022/04/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]