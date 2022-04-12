“جستنيه” : أخطاء تحكيمية حدثت في مباراة أبها والنصر

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على المباراة التي جمعت فريق نادي النصر بنظيره أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “جستنيه ” :”ثلاثة ركلات جزاء لنادي أبها وأخطاء تحكيمية حدثت في نفس المباراة والمستفيد منها كان النصر هل شاهدتم، أي تعليق من دائرة التحكيم، وإذا عرف السبب بطل العجب”، وذلك وفقا لما نشره على حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد جستنيه أن المباراة التي جمعت بين الفريقين شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، وكان المستفيد من هذه الأخطاء هو نادي النصر.