المسند: يُفضل إخلاء مخيمات الإفطار في تلك الحالة

علي القحطاني (صدى):

نصح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، في حالة وجود عواصف رعدية شديدة، بإخلاء مخيمات الإفطار، خاصة الكبيرة منها.

وقال المسند: في حالة وجود عواصف رعدية شديدة، أو سحب ركامية عظيمة CP تتهيأ لإنزال حمولتها، يُفضل إخلاء مخيمات الإفطار، خاصة الكبيرة منها، والمنصوبة في مواقع مفتوحة؛ وذلك تجنباً لسقوطها جراء الرياح الهابطة.

وعن توقعات الطقس لليوم الأربعاء، قال المسند: متوقع أن تتشكل حالة مطرية رمضانية خفيفة إلى متوسطة وتستمر لبضعة أيام، وربما تؤثر اليوم على أجزاء من مناطق: الرياض، وشرقي مكة المكرمة، وجنوب شرقي المدينة المنورة، والقصيم، وشمالي المنطقة الشرقية، وعسير.