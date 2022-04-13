أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.06410، العملة مقابل الريال الواحد 0.24601
– الدولار: 3.75012، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666
– درهم إماراتي: 1.02097، مقابل الريال الواحد 0.97946
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73118
– دينار أردني: 5.28938، مقابل الريال الواحد 0.18906
– دينار كويتي: 12.30068 مقابل الريال الواحد 0.08130
– دينار بحريني: 9.94758، مقابل الريال الواحد 0.10053
– الريال القطري: 1.02997، مقابل الريال الواحد 0.97090
-الدرهم المغربي: 0.38048مقابل الريال الواحد 2.63094
– الجنيه المصري: 0.20274، مقابل الريال الواحد 4.93235
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