خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا

الرياض(صدى):

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن التوجيه الكريم يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.

‏‎ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على هذه المبادرة غير المستغربة، التي تعكس نهج المملكة الإنساني القويم، الذي يعلي من قيمة الإنسان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل خير.