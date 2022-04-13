بالفيديو.. عائلة سريلانكية قضت 17 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة(صدى):

التحقت فاطمة نليفا العاملة السريلانكية، قبل 17 عامًا بالعمل في المسجد الحرام ضمن طاقم النظافة المكون من أكثر من 4 آلاف عامل.

ومن جانبها، قالت “فاطمة” عن عملها في الحرم المكي: “جئت إلى المملكة للعمل في الحرم المكي قبل 17 عامًا كعاملة نظافة أهتم بالسجاد والمصليات وبعد 4 سنوات من العمل وحيدة طلبت من الإدارة إحضار زوجي من سريلانكا للعمل بجانبي في الحرم لتكون عائلتي بالقرب مني”.

فيما أضاف زوجها أشرف علي عامل نظافة في الحرم المكي: “قبل 17 عامًا تحقق حلم زوجتي بالسفر إلى مكة المكرمة والعمل في المسجد الحرام وأصبحت أعيش في سريلانكا وكانت تطلب مني أن أعمل معها في الحرم رفضت ذلك في بداية الأمر ولكن في النهاية قمت بقبول الطلب”، بحسب تقرير أوردته قناة “العربية السعودية”.

منذ أكثر من 17 عاما..

عائلة سريلانكية يلتئم شملها في #المسجد_الحرام، وتقضي أيامها في خدمة ضيوف الرحمن.

⁦@sultan_mr_ pic.twitter.com/HsIoC457VB — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 12, 2022