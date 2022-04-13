المنيع يوضح حكم علاج المريض الفقير من الزكاة
أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، حكم علاج المريض الفقير من الزكاة.
وقال “المنيع” أن المريض الفقير يُعطى منها فيما يتعلق بطعامه وشربه وسكنه وملبسه وتعليمه وعلاجه وغير ذلك مما يحتاجه في حياته، بحسب برنامج “فتاوى”.
#فتاوى_رمضان | الشيخ عبدالله المنيع يبين حكم علاج المريض الفقير من الزكاة . #قناة_السعودية pic.twitter.com/n7xr8tddSb
— قناة السعودية (@saudiatv) April 13, 2022
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19667 ] نشر منذ ساعتين
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