المنيع يوضح حكم علاج المريض الفقير من الزكاة

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، حكم علاج المريض الفقير من الزكاة.

وقال “المنيع” أن المريض الفقير يُعطى منها فيما يتعلق بطعامه وشربه وسكنه وملبسه وتعليمه وعلاجه وغير ذلك مما يحتاجه في حياته، بحسب برنامج “فتاوى”.