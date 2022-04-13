  • الأربعاء 13 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. المنيع يوضح حكم علاج المريض الفقير من الزكاة

المنيع يوضح حكم علاج المريض الفقير من الزكاة

المنيع يوضح حكم علاج المريض الفقير من الزكاة
الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، حكم علاج المريض الفقير من الزكاة.

وقال “المنيع” أن المريض الفقير يُعطى منها فيما يتعلق بطعامه وشربه وسكنه وملبسه وتعليمه وعلاجه وغير ذلك مما يحتاجه في حياته، بحسب برنامج “فتاوى”.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.