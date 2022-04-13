  • الأربعاء 13 أبريل

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مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا

مؤشر سوق الأسهم يغلق متراجعا
الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بعد 7 جلسات متتالية من الارتفاع، وانخفص بنسبة 0.8 % مغلقا عند 13540 نقطة (- 106 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.2 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 169 ريالا ، وسط تداولات تجاوزت الـ6 ملايين سهم، وبقيمة تتجاوز مليار ريال.

وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 42.65 ريال (- 1 %).

وتصدر سهم “معادن” تراجعات اليوم بأكثر من 5  % عند 140 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وأغلق سهم “بنك الرياض” عند 39.55 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، سجلت أسهم “الأهلي السعودية” و”كيمانول” و”المنجم للأغذية” و”النهدي الطبية”، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.


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