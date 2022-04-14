أسعار العملات مقابل الريال اليوم

عادل الحربي(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.09050، العملة مقابل الريال الواحد 0.24450

– الدولار: 3.75012، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

– درهم إماراتي: 1.02097، مقابل الريال الواحد 0.97946

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73125

– دينار أردني: 5.28937، مقابل الريال الواحد 0.18906

– دينار كويتي: 12.29185 مقابل الريال الواحد 0.08136

– دينار بحريني: 9.94678، مقابل الريال الواحد 0.10054

– الريال القطري: 1.02997، مقابل الريال الواحد 0.97090

-الدرهم المغربي: 0.38401مقابل الريال الواحد 2.60408

– الجنيه المصري: 0.20373، مقابل الريال الواحد 4.90835