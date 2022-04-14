عايد الرشيدي : الأندية السعودية التي حققت بطولات خارجية توقفت إلا الهلال

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أن الأندية السعودية التي حققت بطولات خارجية توقفت إلا الهلال واصل التقدم من 2001 م وشارك مرتين في كأس العالم ويكافه ليصل إلى هدف.

تحدث “الرشيدي” خلال مشاركنتة مع ” برنامج 24 الرياضة “عن الفريق الوحيد الذي شارك في كأس العالم مواصل السعي للوصل للقمة .

وأفاد بأن نادي الهلال هو النادي الوحيد الذي شارك مرتين في كأس العالم، موضحًا أن الاتحاد شارك بكأس العالم 2005م ومن ثم توقف وكذلك القادسية .

وأكد أنه يتحدث فقط على انجازات الأندية السعودية، لافتًا لقراءة سيرة الأندية السعودية في آسيا، ومن حقق أفضل فريق في الانجازات الخارجية أسيوية .