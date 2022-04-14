السجن 3 سنوات لسمسار وإثيوبي بسبب الاحتيال والغش

الرياض(صدى):

اتهمت دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض، سمسارًا سعوديًا ووافدًا إثيوبيًا ، بجريمة أكل مال الغير بدون وجه حق، من خلال الاحتيال والغش بعد تنسيقهما لجمع دية لمحكوم بالقصاص قدرها مليون ريال.

وجه المدعي العام لكل من الوسيط السمسار والوافد الإثيوبي تهمة الاتفاق على أكل مال الغير بدون وجه حق من خلال الاحتيال والغش باتفاقهما على التواصل مع الميسورين لحثهم على المساهمة في دفع الدیة المقدرة بمليون ريال بموجب صك صادر بشأنها دون الإخبار أن أسرة المحكوم بالقصاص وفروا نصف قيمة الدية 500 ألف ريال .

وأصدرت المحكمة الحُكم على السمسار السعودي بالسجن 12 شهرًا، فيما أصدرت حكمها على الإثيوبي بالسجن 24 شهًرا وترحيله من المملكة عقب تنفيذ العقوبة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم.