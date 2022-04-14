تسريب حمدالله والبلوي يثير الجدل 

ماجد محمد(صدى):

أثار تسريب صوتي زعم مروجوه أنه للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، جدلا واسعا.

وأظهر التسريب المنسوب لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، الحديث بينهما حول رغبة حمدالله في اللعب لناد يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وعلق الإعلامي ماجد المهندي، على التسريب، قائلا:”زلزال ومفاجأة مدوية إن صدقت التسريبات آخرها مقطع الفيديو الصدمة الذي انتشر ويخص قضية شكوى النصر على الاتحاد في قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله”.

حيث عقب الإعلامي وائل الحارثي على هذا التسريب قائلًا:”مفبركة، كلام حامد البلوي هذا كان في أحد المساحات الاتحادية وكان يتحدث وقتها بخصوص تجديد عقد سعود عبدالحميد”