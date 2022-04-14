ابن جمعة: الاقتصاد الفردي سوف يفشل لمواكبة التغيرات

الرياض(صدى):

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن القلق الاقتصادي يحدث عندما لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث مستقبلا.

وأشار فهد بن جمعة:”هنا تزداد المخاطر الاقتصادية، لذا يكون دائما لدى الدول الحريصة على اقتصادها خطة طوارىء لمواجهة عدم اليقين”.

وتابع:”عندما يكون إجمالي دخل الفرد أقل من متوسط تكاليف المعيشة فإن الاقتصاد الفردي سوف يفشل لمواكبة التغيرات”.

وكان فهد بن جمعة ذكر أن الحكمة السياسية تقود إلى أفضل الحلول، والاختيارات الاقتصادية تقود إلى أفضل المخرجات.