مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض.
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :
١-مسؤول مراقبة الأصول والمستودعات:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مسؤول أول إدارة التغيير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
3- قائد فريق التطوير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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