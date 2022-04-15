مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض.

وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة وشروطها :

١-مسؤول مراقبة الأصول والمستودعات:

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مسؤول أول إدارة التغيير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

3- قائد فريق التطوير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]