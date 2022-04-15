بالصور.. تعادل الشباب وفوز كبير للتعاون في أبطال آسيا

الرياض- تصوير عبدالعزيز الحامدي(صدى):

انتهت مباراة الشباب أمام القوة الجوية العراقي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل نادي القوة الجوية العراقي هدف التقدم في الدقيقة 68 من عمر المباراة بأقدام اللاعب ميلر، ليدرك الشباب هدف التعادل في الدقيقة 96 من المباراة عن طريق حسين القحطاني.

وفي سياق متصل، حقق نادي التعاون فوزًا مستحقًا على نادي سباهان أصفهان الإيراني، بثلاثة أهداف نظيفة؛ حيث سجل الأهداف اللاعبون: نواف الصبحي في الدقيقة 43، زي لويس في الدقيقة 46، يزيد البكر في الدقيقة 77.