بالفيديو.. موقف محرج لـ بايدن وهو يصافح الهواء

واشنطن(صدى):

‏تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جديد، عندما ظهر وهو يصافح الهواء بعد انتهائه من إلقاء أحد الخطابات.

وكان بايدن قد أكد إنه مستعد للذهاب شخصيًا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، فيما يناقش البيت الأبيض إمكانية إرسال أحد ممثليها إلى اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي من أجل إظهار الدعم لأوكرانيا.

واختير بايدن نفسه، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، من بين المرشحين المحتملين، ولكن من المرجح أن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن.