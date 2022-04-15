حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيئة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، عسير وجازان ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة وبسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.