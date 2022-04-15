أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4٫05351، العملة مقابل الريال الواحد 0٫24669

– الدولار: 3٫75029، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26665

– درهم إماراتي: 1٫02102، مقابل الريال الواحد 0٫97942

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72810

– دينار أردني: 5٫28962، مقابل الريال الواحد 0٫18905

– دينار كويتي: 12٫27229 مقابل الريال الواحد 0٫08133

– دينار بحريني: 9٫92959، مقابل الريال الواحد 0٫10071

– الريال القطري: 1٫03002، مقابل الريال الواحد 0٫97086

-الدرهم المغربي: 0٫38085 مقابل الريال الواحد 2٫62841

– الجنيه المصري: 0٫20342، مقابل الريال الواحد 4٫91593